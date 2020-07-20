الامارات | الهلال يستطلع 3 نجوم في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستطلع 3 نجوم في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبرى بشأن خطة مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية: "قرر مجلس إدارة الهلال الاستغناء عن الثلاثي نواف العابد وهتان باهبري وعبدالله الحافظ، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، مضيفاً أن "الهلال يستهدف ضم مجموعة من الصفقات الكبرى، على مدار العامين القادمين ضمن سياسة الإحلال والتجديد في عناصر الفريق الأول لكرة القدم، والذي وصل معظمهم ما بين سن الـ28 و30".

وأوضحت أن "إدارة الهلال تستهدف التعاقد مع صانع الألعاب فهد المولد من الاتحاد، والمهاجم الدولي عبدالله الحمدان نجم الشباب، ومتوسط الميدان علي الحسن، لاعب الفتح إذ لفتت الصحيفة أن المفاوضات تسير مع هذا الثلاثي بصورة جيدة حتى الآن".

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وكان الهلال قد اكتفى بإبرام صفقة واحدة فقط حتى الآن في "الميركاتو الصيفي" الحالي، بالتعاقد مع الحارس عبدالله الجدعاني، قادمًا من صفوف الوحدة مع استعادة مدافعه متعب المفرج المعار إلى الشباب.

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