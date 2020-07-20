شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس اتحاد الكرة البوليفي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد كرة القدم البوليفي في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن رئيس الاتحاد سيزار ساليناس، فارق الحياة، بعد إدخاله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من الشهر الحالي.



وأوضح في البيان أن ساليناس كان مثالاً للتفاني والإخلاص في العمل، بينما نعى الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" ساليناس في بيان قال فيه: "كونميبول وأسرة كرة القدم في أميركا الجنوبية يشعران بأسى كبير حيال الوفاة".



وكان ساليناس التقى أخيراً بالسلطات بهدف التخطيط لاستئناف المنافسات الكروية في بوليفيا، بعد التوقف الذي فرضه فيروس "كوفيد-19".



وترأس ساليناس 58 عاماً الاتحاد البوليفي منذ عام 2018، وشغل منصب مدير النادي العريق ذا سترونغست الذي تأسس عام 1908، حيث تتولى زوجته المصابة أيضاً بفيروس كوفيد-19، منصب رئيسة النادي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وفاة رئيس اتحاد الكرة البوليفي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.