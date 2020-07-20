شكرا لقرائتكم خبر عن عزل جميع الأندية الصينية 70 يوماً.. ومنع اللاعبين من رؤية عائلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت أندية كرة القدم الصينية، اليوم الإثنين، في عزلة تستمر أكثر من شهرين في مدينتين مختلفتين، تحضيراً لاستئناف الدوري المحلي اعتباراً من السبت المقبل خلف أبواب موصدة وفق بروتوكول صحي صارم، بعد تأجيل انطلاقه خمسة أشهر بسبب فيروس كورنا المستجد.



وحسب وكالة الأنباء الفرنسية تم تقسيم الأندية الـ16 في الدرجة الأولى الى مجموعتين، إحداهما في داليان، والثانية في سوغو القريبة من شنغهاي.



وسيتم تقييد حركة اللاعبين والمدربين وكل المعنيين للفترة المقبلة التي ستمتد 70 يوماً، حيث سيلزمون البقاء في الفندق في حال لم يكونوا في المباريات أو الحصص التدريبية.

وكجزء من الإجراءات المتخذة لن يسمح لأي شخص برؤية عائلته، وسيمكث كل أفراد الفرق في فندق واحد في كل من المدينتين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عزل جميع الأندية الصينية 70 يوماً.. ومنع اللاعبين من رؤية عائلاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.