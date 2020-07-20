شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة سارة لجماهير برشلونة قبل موقعة نابولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادي برشلونة تلقي خبرًا سعيدًا قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة، إن كليمنت لينجليت مدافع برشلونة، خضع لمزيد من الاختبارات والفحوصات الطبية، والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي يعاني فقط من انزعاج في الفخذ الأيمن.
وتعرض لينجليت، للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، أمس الأحد، في ختام الدوري الإسباني، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني.
ويستعد البارسا لمواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 9 أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
87,775
-
تعافي
28,380
-
وفيات
4,302
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآة سارة لجماهير برشلونة قبل موقعة نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.