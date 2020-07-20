شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة سارة لجماهير برشلونة قبل موقعة نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادي برشلونة تلقي خبرًا سعيدًا قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة، إن كليمنت لينجليت مدافع برشلونة، خضع لمزيد من الاختبارات والفحوصات الطبية، والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي يعاني فقط من انزعاج في الفخذ الأيمن.

وتعرض لينجليت، للإصابة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، أمس الأحد، في ختام الدوري الإسباني، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني.

ويستعد البارسا لمواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 9 أغسطس المقبل، على ملعب كامب نو.