شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري الأبطال بعد إقامته بنظام الذهاب و الإياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على العودة إلى النظام السابق «الذهاب والعودة»، في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما اعتذرت الكاميرون عن عدم استضافة باقي مباريات دوري الأبطال، بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنعًا للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الـ4.

وأعلنت لجنة الأندية بـ«كاف» أن مباريات الذهاب ستجرى في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، فيما ستكون مباريات الإياب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تكون المباراة النهائية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

ويلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد المغربي والرجاء على الترتيب، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز في مواجهة مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية، والثنائي المغربي حسنية أغادير ونهضة بركان في نصف النهائى الآخر.