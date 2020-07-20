شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يتلقى عرضين للإعارة في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مصطفى فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرضين من أندية الدوري الممتاز من أجل الانتقال إلى أحدهما على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لا يمانع في إعارة اللاعب إلى أي ناد لعدم الاستفادة منه خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة، ولم يحسم اللاعب قراره النهائي بشأن الموافقة على الرحيل من عدمه.

وكان الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك، أعلن عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.