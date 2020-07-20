شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يجري مسحة كورونا الخامسة قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني ولاعبي الفريق الكروي الأول بنادي طنطا، المسحة الطبيه الخامسة للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الإثنين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق.

وقرر الجهاز الفني بقيادة أيمن المزين، بالاتفاق مع فايز عريبي، رئيس النادي، إجراء المسحة الخامسة للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري، وكذلك العمال، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل، وكذلك للاطمئنان على سلامه الجميع، وتأكد تعافي جميع الحالات السابقة.

من جهة أخرى، أشاد الجهاز الفني بالحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق، والتي ظهرت خلال معسكر الفريق الحالي، لافتًا إلى أن الجهاز الفني وصل لما يطمح إليه خلال المرحلة الحالية.

وكشف أن الفريق سيخوض العديد من المباريات الودية متدرجة المستوى، للوصول إلى الفورمة الفنية المناسبة قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.