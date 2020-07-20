شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحرك من سيد عبدالحفيظ بعد التأكد من توقيع صالح جمعة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق من الدخول في مفاوضات مع أندية الدوري الممتاز، لافتًا إلى أنه لن يتوانى في توقيع غرامات مالية كبيرة في حال التأكد من تفاوض أي لاعب مع ناد بالدوري الممتاز.

جاء ذلك بعدما تأكد «عبدالحفيظ» من توقيع صالح جمعة، لاعب الأهلي، لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، بحسب ما أكده مصدر بالنادي.

وشدد «عبدالحفيظ» خلال جلسته مع عدد من اللاعبين، على ضرورة التركيز في استعدادات الفريق، حتى يتمكن من الأهلي من المنافسة على بطولة دوري الأبطال، واستعادة اللقب الغائب منذ 9 سنوات .