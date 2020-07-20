شكرا لقرائتكم خبر عن حماده صدقي يحذر لاعبي سموحة من الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، اللاعبين من التحدث إلى وسائل الإعلام، سواء بالظهور كضيوف في برامج تليفزيونية وإذاعية، أو إجراء مداخلات هاتفية.

يأتي ذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين خلال معسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وأكد «صدقي» للاعبين أنه سيتخذ إجراءات عقابية، وتغريم اللاعبين، في حالة عدم الالتفات إلى التعليمات التي صدرت من الجهاز الفني.