شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أمين عمر في معسكر الحكام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الحكم الدولي أمين عمر للإصابة بشد في عضلة السمانة، خلال معسكر الحكام المقام استعدادًا لإستئناف مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، بعد فترة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.
واستكمل «عمر» المعسكر بعد حصوله على راحة سلبية في نفس اليوم الذي تعرض فيه الحكم للإصابة.
كان معسكر الحكام قد انطلق في الفترة السابقة بهدف إعادة الحكام إلى جزء من لياقتهم البدنية، فضلًا عن التعليمات الجديدة التي حصلوا عليها بشأن تقنية الفيديو.
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