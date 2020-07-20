شكرا لقرائتكم خبر عن مهام خاصة للمهاجمين وتدريبات على الاستحواذ.. أبرز ملامح مران الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، مهام خاصة للمهاجمين حول كيفية تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، وذلك خلال المران الذي خاضه الفريق، اليوم الإثنين.

ويستعد الدراويش بتدريبات مكثفة على فترتين، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بالمسابقات الرسمية.

ويخوض الفريق ودية غدًا الثلاثاء، أمام فريق نادي مصر، وذلك في إطار سلسلة تجاربه التحضيرية.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية للوقوف على قدرات الخط الدفاعي في الحد من خطورة الجانب الهجومي، ومنعهم من تسجيل الأهداف، وسط حالة حماسية من الجميع.

كما تضمن المران تدريبات على الاستحواذ، من خلال التمرير السريع والمتقن تحت الضغط.

واختتم المران بتقسيمة حماسية، بمشاركة كافة اللاعبين، حيث حرص المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز على إيقافها عدة مرات بهدف إصلاح الأخطاء، وتحسين تمركز اللاعبين.

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