شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يضم «بندق» و«يوسف» لمعسكر المصري ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، والتي تم اختيارها للانتظام في المعسكر المغلق الذي يبدأ ظهر اليوم الإثنين، بأحد فنادق برج العرب، تواجد اثنين من عناصر فريق الشباب بالنادي، تم تصعيدهما للتدريب مع الفريق الأول منذ استئنافه للتدريبات قبل ما يقرب من 4 أسابيع.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، الثنائي الشاب هما محمد عبدالسلام الشهير بلقب «بندق»، ويبلغ من العمر 21 عامًا، ويشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، والثاني هو أحمد يوسف، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يشغل مركز قلب الدفاع.

وكان طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري، قد أتم التنسيق مع ميمي عبدالرازق، المدير الفني لقطاع الناشئين، حول تصعيد الناشئين المتميزين للتدريب مع الفريق الأول، حيث تم تصعيد السداسي محمد عبدالسلام وأحمد يوسف ومحمد الجمل ومحمد عبدالخالق وإبراهيم الغنام ومحمد سيف داود للتدريب مع الفريق منذ عودة التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري.

كما تم الاتفاق بين «العشري» و«عبدالرازق» على تكوين فريق الأمل، الذي يضم نخبة متميزة من لاعبي فرق الشباب والناشئين بالنادي المصري، ليكون هذا الفريق بمثابة الذخيرة المستقبلية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.