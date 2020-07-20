شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وطنطا يجهزان طلائع الجيش للدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريقي طلائع الجيش مع طنطا ودياً فى الخامسة عصر الأحد المقبل، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادت الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز المقرر لها 6 أغسطس المقبل.

ويخضع اليوم الجهاز الفني ولاعبو طلائع الجيش للمسحة الخامسة لفيرس كورونا بمعسكره المغلق ببرج العرب، ومن المقرر أن يخضع طاقم تحكيم ودية الطلائع مع الزمالك المقرر لها الأربعاء، على استاد برج العرب. كما اتفق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش مع المصرى البورسعيدى على إقامة مباراة ودية.