شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 26 دولة.. دورة تدريبية لسباحة الأولمبياد الخاص على المنصة الافتراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أكبر مشاركة منذ انطلاق أنشطة الأولمبياد الخاص عبر المنصة الافتراضية بسبب جائحة كورونا، شهدت الدورة التدريبية لإعداد وتطوير وتأهيل مدربي السباحة والتى أقيمت بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضة العربية، والأولمبياد الخاص الدولى والاتحادين العربي والإماراتي للسباحة وبتنظيم إماراتى، حضور مباشر من 1300 مدرب ومدربة ومتابعة 2609 متابع عبر البث المباشر وبلغت عدد الجنسيات التي شاركت في الدورة 26 جنسية.

وجاء ترتيب الدول من ناحية كثافة الحضور: مصر، السعودية، المغرب، الإمارات، الجزائر، تونس، وبلغ عدد المشاركين من داخل دولة الإمارات: 66%، والمشاركين من خارج دولة الإمارات: 34% ـ وبلغت نسبة المشاركين الذكور: 77%، والمشاركات الإناث: 23%.

وقام سعد السفياني الأمين العام المساعد باتحاد الاتحادات الرياضية العربية وممثل المجلس الرياضي العربي، بافتتاح الدورة الافتراضية وتوجيه التحية والتقدير لكافة الحضور، معبرا عن سعادته بالتواجد مع هذا الحضور الكريم، ناقلا تحيات صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز أل سعود رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية رئيس المجلس الرياضى العربى، ومقدما الشكر والتقدير إلى شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وطه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للسباحة، والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، متمنيا التوفيق للمحاضرين محمد الساحلى، عمرو الطحاوى، فيصل درويش وللمشاركين خير الاستفادة.

فيما وجه الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، الشكر إلى كل الجهات الداعمة، ناقلا تحيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي، وتقديره للجهود التي يقدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، وقدم التحية إلى اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والاتحاد العربي للسباحة، ومركز إعداد القادة، والاتحاد الإماراتي للسباحة على تضافر الجهود لإنجاح تلك التظاهرة الرياضية تمنى التوفيق للمحاضرين والاستفادة من تواجدهم.

فيما نقل زهير المفتى أمين عام الاتحاد العربي للسباحة وعضو الاتحاد الدولي للسباحة، التحية الخاصة من طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة، شاكرا اللجنة المنظمة من الجانب الإماراتى، واتحاد الاتحادات الرياضية العربية على رعاية الحدث، وعبر عن سعادته البالغة بالتعاون مع حركة الاولمبياد الخاص الدولي في تطوير مستوى مدربين السباحة، محييا الاتحاد الإماراتي للسباحة ممثلا في سلطان السماحي رئيس الاتحاد، وعبدالله الوهيبي الأمين العام للتنسيق والعمل المشترك.

وأكد عبدالله الوهيبي عضو الاتحاد العربي للسباحة الأمين عام لاتحاد الإمارات للسباحة، على أن رسالة اتحاد السباحة هي نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للأنشطة الالعاب المائية بالدولة، وأصحاب الهمم من سباحي الأولمبياد الخاص هم جزء من منظومة المجتمع الذي نعمل على تقديم أفضل الخدمات له من خلال توفير مرافق مجهزة ومدربين أكفاء وحكام مؤهلين ومنظمين لإدارة الفعاليات.

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مشيدا بجهود الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك جهود البرنامج الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي الذي حاول تقديم أكبر قدر من الاستفادة للمدربين والعاملين بالنشاط الرياضي من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل الافتراضية في شتى المجالات، وتمنى أن تكون تلك الندوات عامل محفز لتطوير منظومة العمل الرياضي بشكل عام حيث تقدم برعاية وتنظيم مركز إعداد القادة بدولة الإمارات الذي يعمل على تسهيل مهمة كافة الجهات الرياضية ودعمها لتقديم محتوى تدريبي وعلمي يفيد كافة الأفراد من داخل الدولة وخارجها على حد سواء.