شكرا لقرائتكم خبر عن كاف: إقامة منافسات نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب و الإياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا بنظام الذهاب و الاياب، كما هو متبع وعدم إقامتها فى دولة واحده كما كان يتردد بعدما تقدمت دولتي مصر و المغرب بطلب استضافة المباراتين على ان تقام المباراة النهائية فى دولة محايده تحدد فيما بعد .

ونجحت مساعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، فى منع استضافة دولة المغرب باقي منافسات دوري ابطال أفريقيا، وهو ما كان سيقلل من فرص فريقي مصر الأهلى والزمالك فى الفوز فى البطولة لكون المباريات ستقام على أرض المنافس .

حيث جا تقدم مصر بطلب مماثل لطلب المغرب لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب، نجحت تلك الجهود المصرية في منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم المباريات والتي كانت المغرب قريبة من الحصول عليها.

واستند عضو المكتب التنفيذي لكاف المغربي فوزي لقجع، على أن المغرب تقدمت مبكرا بطلب رسمي لاستضافة مباريات البطولة قبل الطلب المصري، وأن الحالة الصحية هناك أكثر استقرارا من الأشقاء في مصر، وبالفعل فإن المغرب كانت الأقرب، ولكن جهود ممثلي مصر في الكاف، منعت القرار وجعلت الكاف يقرر إعادة البطولة لشكلها الطبيعي وإقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب.

وخلال اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي برئاسة كونستانت أوماري اليوم، كان القرار يتجه صوب المغرب، ولكن جهود المهندس هاني أبو ريدة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والحضور المصري المؤثر في اللجنة بتصويت محمود الخطيب رئيس الأهلي وعصام الدين أحمد عضوي اللجنة لصالح مصر، منع القرار ليتم الاستقرار في النهاية على لعب المباريات بطريقتها المعتادة، ذهابا وإيابا.

على أن يتم الاستقرار على مكان المباراة النهائية بعد نتيجة مباريات الدور قبل النهائي، وتقرر أنه في حالة وصول فريقين من دولة واحدة سيكون النهائي فيها، وفي حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي سيتم التنسيق على إقامة النهائي في دولة محايدة.

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