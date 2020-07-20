شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي والإيطالي اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستكمل اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بثلاث مواجهات، تبدأ عندما يستضيف شيفيلد يونايتد فريق إيفرتون على ملعب برامول لين، في مباراة هامة على صراع المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

تنطلق المباراة في السابعة مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفي إطار منافسات نفس الجولة وفي نفس التوقيت يلتقي برايتون مع نيوكاسل: وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.

ولفرهامبتون ضد نيوكاسل، في التاسعة والربع مساءا، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

بينما تختتم اليوم، منافسات الجولة الـ34 بالدوري الإيطالي بمواجهة من العيار الثقيل قد تساهم في حسم لقب الدوري.

يوفنتوس ضد لاتسيو: في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

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