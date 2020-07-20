شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو» تكشف كواليس اجتماع كيكي مع ميسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، كواليس الاجتماع الذي عقده كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، وليونيل ميسي، قائد البلوجرانا، من أجل تصحيح المسار بعد خسارة لقب الدوري الإسبانى هذا الموسم.
وقالت الصحيفة إن مدرب برشلونة اجتمع مع ميسي لمدة ساعة كاملة، وعرض كل منهما وجهة نظره، واتفقا على أن هناك هدفاً مشتركاً بينهما، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن أية عوامل أو خلافات أخرى.
وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني في الجولة الـ37، عقب الهزيمة أمام أوساسونا «1-2»، في الوقت الذي تغلب فيه ريال مدريد على فياريال «2-1»، ليتوج باللقب رسمياً.
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