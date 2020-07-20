شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد للأهلي العمل بلائحة الأجانب الحالية في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الأهلي، العمل بلائحة اللاعبين الأجانب الحالية، في الموسم المقبل 2020-2021

واستفسر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من مسؤولي الجبلاية عن وضع اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة اتحاد الكرة في تقليص عدد اللاعبين الأجانب.

مسؤولو الجبلاية أكدوا لعبدالحفيظ أن اللائحة الحالية لن يتم تغييرها في الموسم المقبل، حتى لو اتى مجلس إدارة جديد؛ بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

واللائحة الحالية تنص على وجود ٤ لاعبين أجانب في قائمة كل فريق، مع اعتبار لاعب شمال أفريقي على أنه مصري، بجانب معاملة اللاعبين السوريين والفلسطينين كمصريين.