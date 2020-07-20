شكرا لقرائتكم جوميز يمنح مهاجمى الإسماعيلى روشتة التسجيل من أنصاف الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، على منح مهام خاصة للمهاجمين حول كيفية تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، ويستعد الدراويش بتدريبات مكثفة على فترتين ضمن برنامج الاعداد لاستئناف مشواره بالمسابقات الرسمية.

ويخوض الإسماعيلى ودية غدا أمام فريق “أف سى مصر”، وذلك فى إطار سلسلة تجاربه التحضيرية،وقام الجهاز الفنى بتخصيص جملة فنية للوقوف على قدرات الخط الدفاعى فى الحد من خطورة الجانب الهجومى ومنعهم من تسجيل الأهداف وسط حالة حماسية من الجميع.

كما تناول المران تدريبات على الاستحواذ من خلال التمرير السريع والمتقن تحت الضغط.

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واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث حرص المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز على ايقافها عدة مرات بغية اصلاح الأخطاء وتحسين تمركز اللاعبين.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.