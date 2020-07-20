شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: مباراة الزمالك أظهرت قصورا غنية في أداء لاعبى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لنادى سموحة، وجود قصور فنى كبير فى أداء لاعبى الفريق السكندري، خلال المباراة الودية التى جمعت بين سموحة والزمالك أمس الأحد بمعسكر الفريق الأبيض ببرج العرب، فى إطار استعدادات سموحة لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، واستعداد الزمالك لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.

وكشف حمادة صدقى فى تصريحات إذاعية لبرنامج ملعب الصقر، الذى يقدمه أحمد حسن نجم الفراعنة السابق عبر إذاعة راديو مصر: النتيجة كانت ثقيلة ولكنها كشفت عن كل الأخطاء، الشوط الثانى كان مليئا بالإيجابيات، لكن الشوط الأول كان فيه أخطاء بالجملة ومن كل الخطوط، أكثر من لاعب كان بعيداً عن مستواه، وكانت أغلب الأخطاء فنية ولست قلقاً من الجانب البدني.

وواصل: اكتشاف هذه الأخطاء فى مباراة واحدة وفر علينا كثيراً، خاصة مشاكل تمركز الدفاع فى خط الظهر، وقمنا بمحاضرة اليوم بشكل عملى على أخطاء ودية الزمالك، ولا أقلق من المباريات الودية فهى مفيدة.

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وأضاف: لدينا مجموعة كبيرة من الإعارات من الأهلى والزمالك أتمنى أن يكملوا معنا فى المرحلة المقبلة، ولكن لا نستطيع أن نتحدث بشأنهم فى الوقت الحالى ومع نهاية الموسم سيحسم الأمر.

وتابع مدرب سموحة: لم يأت عرض رسمى لحسام حسن حتى الآن وكله كلام وكلاء، وإذا جاء عرض مناسب لن يقف النادى أمام أحد، وفنياً أنا أحتاج الجميع ولكن العرض المناسب سندرسه.

واختتم: حالة الاحتقان الحالية بسبب فراغ المباريات، وأعتقد أنه مع عودة المباريات سينجذب الجميع إلى المنافسة أكثر من التراشق بالتصريحات، وخاصة مع تطبيق اللوائح والعدالة بين جميع الفرق، سبب الاحتقان "الناس مش لاقية كلام تتكلم فيه بسبب التوقف".