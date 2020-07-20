شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض تدريبات استشفائية صباحية بعد ودية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الفريق الكروي الأول بالنادي تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق بالأمس أمام سموحة.

ونجح الفريق الكروي الأول بالزمالك في حسم نتيجة الودية الأولى أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم في حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على اخضاع جميع اللاعبين لتدريبات استشفائية بعد المجهود الكبير الذي قام به الجميع خلال مباراة الأمس خاصة المجموعة الأساسية.

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ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ويخوض الفريق اليوم تدريبات اليوم في تمام الخامسة والنصف مساءاً والتي سيتخللها مران خفيف للمجموعة الأساسية التي شاركت في المباراة بينما سيخوض الباقي المران بشكل طبيعي.