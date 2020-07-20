الزمالك يواجه بيراميدز وطلائع الجيش وديا بملعب برج العرب

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جدة - عمرو شويل استقر نادي الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية بمعسكر الحالي، على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب والتي ينتظر أن يواجه فيها كل من بيراميدز وطلائع.

الزمالك يواجه طلائع الجيش وبيراميدز وديا بملعب برج العرب

استقر نادي الزمالك على خوض مبارياته الودية المتبقية بمعسكر الحالي على أرضية ملعب استاد "الجيش" ببرج العرب والتي ينتظر ان يواجه فيها كل من بيراميدز وطلائع الجيش.

ويلتقي الزمالك نظيره طلائع الجيش في ثاني ودياته استعداداً لاستئناف النشاط الكروي مساء الأربعاء المقبل على أن يخوض المباراة الثالثة الخميس على نفس الملعب أمام بيراميدز.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

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ونجح الفريق الكروي الأول في حسم نتيجة الودية الأولى أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم في حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض الفريق اليوم تدريبات اليوم في تمام الخامسة والنصف مساءاً والتي سيتخللها مران خفيف للمجموعة الأساسية التي شاركت في المباراة بينما سيخوض الباقي المران بشكل طبيعي.

ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ونجح الفريق الكروي الأول في حسم نتيجة الودية الأولى أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم في حالة من الطمأنينة لدى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض الفريق اليوم تدريبات اليوم في تمام الخامسة والنصف مساءاً والتي سيتخللها مران خفيف للمجموعة الأساسية التي شاركت في المباراة بينما سيخوض الباقي المران بشكل طبيعي.