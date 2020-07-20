شكرا لقرائتكم الالتزام يخيم على معسكر الطلائع قبل مواجهة المصرى وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسيطر حالة من الالتزام على معسكر فريق طلائع الجيش المقام حالياً بمدينة برج العرب بالاسكندرية استعداداً لعودة الدورى العام المقرر له 6 أغسطس المقبل ، حيث حرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع على التنبيه على اللاعبين بالالتزام بمواعيد التجمعات لتنفيذ البرامج التدريبية ملتزمين بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كما حرص عبد الحميد بسيونى المدير ألفنى للفريق على إخطار اللاعبين بجدول التحركات اليومية ومواعيد تنأول الوجبات وجلسات الجيم لفرض الجدية على استعدادات ألفريق للمسابقة المحلية.



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واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى المصرى البورسعيدى على إقامة مباراة ودية للفريقين فى الخامسة مساء غداً الثلاثاء على الملعب ألفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات عودة بطولة الدورى ويقيم الطلائع معسكره المغلق المقام بالإسكندرية منذ أمس السبت ويستمر 12 يومًا، ويتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحًا ومساءً لرفع المعدلات البدنية وألفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى طنطا على إقامة مباراة ودية تجمع ألفريقين فى الخامسة عصر الأحد المقبل على الملعب ألفرعى لستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن تحضيرات ألفريقين لعودة بطولة الدورى ويخضع فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لمسحة كورونا الخامسة اليوم الإثنين بمعسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لبطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل ومن المقرر أن يخضع طاقم تحكيم ودية الطلائع مع الزمالك المقرر لها بعد غداً الاربعاء على استاد برج العرب.

ووضع الجهاز ألفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

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من جهته رفض عبد الحميد بسيونى، المدير ألفنى لطلائع الجيش، فكرة تقييم مستوى فريقه عقب ودية مصر المقاصة التى فاز بها ألفريق بهدفين دون رد مؤكدًا أن التقييم سيكون بنهاية فترة الإعداد، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "وجهت الشكر للاعبين على أدائهم فى ودية المقاصة فى أول ظهور بعد فترة طويلة من الابتعاد عن حساسية المباريات استمر لمدة 4 أشهر، وطالبتهم بالمزيد فمازلنا فى بداية الاستعداد لعودة الدوري، ولدى ثقة كبيرة فى قدرات كل اللاعبين لمواصلة رفع لياقتهم البدنية للوصول لأعلى فورمة قبل عودة المباريات".

وأضاف المدير ألفنى للطلائع، "نتطلع لتحسين وضعنا بجدول الدورى مع عودة المسابقة وهذا يتطلب منا مجهودا مضاعفا، وأثق فى قدرات اللاعبين على تغيير وضع ألفريق بمزيد من التركيز والجدية".

وحقق فريق طلائع الجيش ألفوز على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأربعاء الماضى ضمن استعدادات ألفريقين لاستئناف الدورى هذا الموسم، وأحرز هدفى الطلائع احمد سامى فى الدقيقة 8 وعمار حمدى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهى المباراة الودية الأولى التى تقام فى مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

بدأ عبد الحميد بسيونى المدير ألفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: "محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام بأولو"، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بألفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.