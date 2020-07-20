شكرا لقرائتكم كريم بامبو ينضم إلى معسكر برج العرب اليوم بعد التعافى من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم اليوم الاثنين، كريم بامبو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الى معسكر الفريق المقام بمدينة برج العرب بعد السماح للاعب بالانضمام من قبل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وغاب كريم بامبو عن تدريبات الفريق والمعسكر المقام ببرج العرب نتيجة إيجابية عينة فيروس كورونا التي خضع لها الفريق بالقاهرة منذ أسبوعين تقريباً ما أدى الى وضعه في الحجر المنزلي وعلاجه حتى يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن البرنامج الخاص بإعداد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة بعد خضوعه للقياسات البدنية والصحية والتي يشرف عليها طبيب الفريق لجميع اللاعبين.