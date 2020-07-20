شكرا لقرائتكم شاهد.. الأهلى يواصل تدريباته استعدادا لاستكمال الموسم الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل النادى الأهلى استعداداته القوية على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، لخوض منافسات الدورى العام المقرر استئنافه فى السادس من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشرت صفحة الأهلى عبر حسابها الرسمى على تويتر، فيديو خلال مران الفريق وعلقت: "لياقة..مهارة..أهداف.. من تدريبات الأهلى الشاقة ومهارات لاعبينا جونيور أجايى وعلى معلول ووليد سليمان ورمضان صبحى ومتولى ووحيد والسولية فى حضور رينيه فايلر".

فى سياق آخر، أثبتت الأشعة التى أجراها رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، معاناته من جذع فى الأنكل وكدمة فى الرباط بعد تعرضه للإصابة فى أحد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتحدد استجابة اللاعب للعلاج موعد عودته للتدريبات بالتحديد، فى الوقت الذى لن يعود للتدريبات قبل أسبوع على أقل تقدير.

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وكان رامى ربيعة قد أعرب عن سعادته بالعودة إلى التدريبات الجماعية والتواجد من جديد فى ملعب التتش، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة للتدريبات منذ 20 يونيو الماضى، استعداداً لعودة النشاط الرياضى بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادًا للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا ويخوض الأهلى مباراتين وديتين أمام سموحة والجونة وفى هذا الشأن، وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن أن الفريق يخوض ثانى تجاربه ‏الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجارى على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبى للفريق استعدادًا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز ومباراة الوداد المغربى فى نصف ‏نهائى دورى أبطال أفريقيا،‏ ويخوض الأهلى المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجارى أمام سموحة على ملعب ‏التتش، فيما يخوض ثانى تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإدارى الذى جرى بين الطرفين خلال ‏الساعات الأخيرة.