شكرا لقرائتكم تدريبات خفيفة للزمالك اليوم.. ومصطفى فتحي يخضع لبرنامج تأهيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي تدريباته اليومية بمعسكر برج العرب في الخامسة والنصف مساء اليوم الأثنين في اطار استعداداته الهامة لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.
ويخضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي لتدريبات تأهيلية في أول ظهور له بالمران بعد إتمام شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ووضع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خطة تأهيل للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الودية.
وانضم مصطفى فتحي لمعسكر الفريق بالأمس قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك ضد سموحة والتي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بمقر الإقامة ببرج العرب.
وغاب مصطفى فتحي عن التدريبات خلال الأيام الماضية بعد خضوعه للعزل المنزلي عقب التأكد من إيجابية عينية فيروس كورونا الا انه عاد بعد أيام للانتظام عقب التأكد في المسحة الثالثة من سلامته نهائياً وذلك تحت اشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.
ومن المقرر أن ينطلق تدريب الفريق الأول في الخامسة والنصف مساءاً بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر حيث تقرر أن يؤدي المجموعة التي شاركت بمباراة الأمس تدريبات استشفائية خفيفة بينما يخضع الباقي بمن فيهم مجموعة اللاعبين الشباب الى تدريبات قوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات خفيفة للزمالك اليوم.. ومصطفى فتحي يخضع لبرنامج تأهيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.