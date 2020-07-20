شكرا لقرائتكم طبيب أسوان يعلن تعافى لاعبى الفريق من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تعافى لاعبى الفريق اللذان تأكد إصابتهما من قبل بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن نتائج المسحة الرابعة أثبتت تحول الحالتين من إيجابى إلى سلبي، ليستعيد أسوان أحد اللاعبين فيما يتدرب اللاعب الآخر بشكل منفرد حتى انتهاء مدة الـ 14 يوماً ليعود إلى التدريبات الجماعية كإجراء احتياطي.

وأكد رئيس الجهاز الطبى لأسوان فى تصريحات خاصة، أن اللاعب الأول كان قد تعرض للإصابة بعد نتائج المسحة الأولى ولذلك انضم للتدريبات بعد التأكد من تعافيه بشكل تام، وسيكون جاهزاً للمشاركة فى مباراة المقاولون، أما اللاعب الثانى فينتظر فقط نهاية الفترة الاحترازية بعد تأكد تعافيه من الفيروس.

فى سياق متصل، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان والجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد كشري، لإجراء المسحة الطبية الخامسة أمس الأحد، قبل خوض اللقاء الودى المرتقب مع المقاولون العرب، وخضع الفريق للمسحة الخامسة تطبيقًا لقرار اتحاد الكرة بخضوع اللاعبين للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أى لقاء رسمى أو ودى بـ48 ساعة لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحة الرابعة لكلا الفريقين سلبية باستثناء أحد العمال بنادى أسوان وتم عزله بمعرفة طبيب الفريق وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

كما خاض أسوان أول تدريباته على ملعب الشرطة، والذى تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب بعد صعوبة خوض مباريات الدور الثانى من الدورى على ملعب أسوان فى ظل الظروف الحالية وعدم انتظام حركة الطيران الداخلي.

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وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أخطرت نادى أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.