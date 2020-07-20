شكرا لقرائتكم منتخب ألعاب القوى يبدأ تدريباته استعداد لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت تدريبات منتخب ألعاب القوى، فى إطار الاستعداد لعودة النشاط الرياضى، وذلك بعد أن خضع اللاعبون لتحاليل صورة الدم، وكذلك مسحات كورونا، للاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين قبل البدء فى التدريبات، والتى انطلقت بإستاد القاهرة، على مستوى منافسات الرمى، بينما الجرى لم تبدأ حتى الآن .

ومن المقرر أن تقام التدريبات فى 3 ملاعب، الأول بإستاد القاهرة للاعبى منتخب الرمى، بينما المركز الأولمبى تمت مخاطبته لاستقبال تدريبات الجرى، واستخدام صالة الجيم، بينما تم مخاطبة ستاد الإسكندرية لاستقبال تدريب بسنت حميدة بطلة العالم، وبالإضافة إلى أحد اللاعبين من منتخب الشباب، حيث أن محل سكنهم فى الإسكندرية، وبالتالى فتدريبهم فى محيط سكنهم أفضل من قدومهم إلى القاهرة بصورة يومية .

وخضع عدد 17 لاعبا ولاعبة، لتحاليل الدم وكورونا، بمقر الاتحاد، وهم المرشحون بقوة للتأهل للأولمبياد من خلال البطولات المقبلة.

وكان اتحاد ألعاب القوى قرر من قبل رفض خضوع اللاعبين لتحليل كورونا، بداعى عدم وجود أموال بالاتحاد، وتم اتخاذ قرار الاكتفاء بتحليل الدم فقط، ولكن بعد ذلك تم التراجع عن هذا القرار والموافقة على مسحات كورونا، وبعد تحديد موعد سحبى العينات تم التأجيل بعد أن علم مسئولو الاتحاد أن هناك بروتوكول سيتم توقيعه بين مسئولى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية مع إحدى الشركات، على أن يتم إجراء التحليل والمسحات على نفقة الوزارة واللجنة دون تحمل الاتحاد أى أعباء مالية، فتم تأجيل سحب العينة من الأحد الماضى إلى الثلاثاء، وبعد التأكد من عدم صحة المعلومة، تقرر فى النهاية سحب العينة