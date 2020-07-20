شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يطلب تعديل عقده في الأهلي بعد رفض عروض الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى زيادة راتبه السنوى بعد تلقيه عدداً من العروض أبرزها بيراميدز للانتقال اليها فى فترة الانتقالات الحالية.

ويشعر اللاعب الشاب بحالة من الغضب نتيجة عدم وضعه فى الفئة الأولى أو حديث أى من لجنة التخطيط لتعديل عقده بالرغم من أنه يشارك بصفة أساسية واستطاع أن يفرض نفسه على حسابات المدير الفنى رينيه فايلر.

وينتظر اللاعب الشهير الذى سبق وأن رفض اللعب للغريم التقليدى نادى الزمالك من أجل الانضمام للقلعة الحمراء رد إدارة النادى الأهلى لتحديد مصيره.

ويأمل اللاعب فى تعديل تعاقده أو تركه لفريق بيراميدز، والذى عرض عليها الحصول على 10 ملايين فى الموسم الواحد ما يفوق ضعف راتبه داخل جدران القلعة الحمراء بكثير.

وانضم أحمد الشيخ إلى مستشفى القلعة الحمراء بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر الأحد.

وفوجئ الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى بقيادة رينيه فايلر بتأكيد اللاعب إصابته بشد فى العضلة الخلفية وعدم قدرته على التمرين مع الفريق، فى إطار الاستعدادات الجارية لخوض منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز وباقى مباريات دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى المباريات الودية التى سيخوضها الفريق ودياً بداية من مواجهة سموحة التى ستقام مساء الجمعة المقبل.

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عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن بعض الأمور الفنية والجوانب التدريبية قبل بداية المران، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما خصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين فى مران الفريق الجماعي، الذى يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى لاعبو الأهلى جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجرى حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية، واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.

يخوض الأهلى مباراتين وديتين فى يوليو الجارى أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التى سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدورى الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وخصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفنى عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين فى مران الفريق الجماعي، الذى يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلى جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجرى حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية.

واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.