شكرا لقرائتكم لامبارد: تشيلسي يسعى إلى تقليص الفجوة مع ليفربول وسيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، أن جماهير النادي يمكن أن تتوقع المزيد في فترة الانتقالات،إذ يسعى لتقليص الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وتعاقد تشيلسي مع الجناح المغربي حكيم زياش والمهاجم الألماني تيمو فيرنر وتشير تكهنات إلى إمكانية ضم كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن ضمن جهوده لإعادة بناء التشكيلة بعد رفع عقوبة منعه من التعاقدات العام الماضي.

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ويحتل فريق لامبارد المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة بفارق 30 نقطة خلف ليفربول البطل لكنه قد ينتزع بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا اذا فاز في المباراتين المتبقيتين بالمسابقة.

وسيستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي ويؤمن لامبارد بأن فريقه أمام تطلعات كبيرة، وأضاف: سيكون هناك المزيد من العمل في الصيف. نريد الفوز في النهائي وتقليص الفجوة.

وتابع: نتطلع إلى هدف ما ولن يكون سهلا. شاهدنا كيف تطورت بقية الفرق في السنوات الأخيرة. نحتاج للتقدم خطوة بخطوة وأظهرنا الكثير من الأشياء الجيدة هذا العام، فثلاث مباريات لن تحدد التطور الذي حققناه لكننا في نهاية المهمة.