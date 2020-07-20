شكرا لقرائتكم دورتموند يضم الشاب الإنجليزي بيلينغهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام ، مضيفا بذلك موهبة شابة جديدة إلى صفوفه.

وذكر دورتموند، وصيف الدوري الألماني أن لاعب خط الوسط بيلينغهام (17 عاماً) وقع على عقد طويل الأجل، وسينضم إلى الفريق قادما من برمنغهام سيتي، الذي يلعب في البطولة الانجليزية، يوم 30 يوليو الجاري.

وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 26.5 مليون يورو لضم اللاعب الذي لم يشارك في أي مباراة بالدوري الممتاز، حيث لعب لأول مرة مع برمنغهام سيتي العام الماضي بعمر 16 عاما و38 يوما، وشارك في 40 مباراة مع الفريق الذي نشأ به.

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وقال مايكل زورك المدير الرياضي بدورتموند: بيلينغهام قرر بثقة تامة أن يواصل مسيرته في بوروسيا دورتموند، فلديه إمكانيات هائلة، سنستمر في تطويرها معا خلال السنوات المقبلة، وهو يتمتع بالفع بإمكانيات مذهلة، جود سيدعم فريقنا الأول على الفور، لكننا سنمنحه الوقت الذي يحتاجه للتأقلم على مستوى أعلى من اللعب.

من جانبه قال بيلينغهام، الذي كان قد وقع على عقد احترافي مع برمنجهام سيتي بداية الشهر الجاري: لا أستطيع أن أشكر برمنغهام سيتي بشكل كاف على ما قدموه لي، ليس فقط العام الماضي، لكن منذ أن كنت في السابعة من عمري.

وأضاف بيلينغهام: أنا متحمس للانضمام إلى واحد من أكبر الأندية الأوروبية، الاتجاه الذي يسلكه النادي وطريقة مساعدته للاعبين الشباب على التطور جعل ذلك قرارا سهلا لي ولعائلتي.