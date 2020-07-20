تشيلسي يهزم يونايتد ويتأهل لملاقاة أرسنال في النهائي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق تشيلسي إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مانشستر يونايتد 3- 1 يوم الأحد على ملعب "ويمبلي" الشهير في الدور قبل النهائي من المسابقة.
وتقدم تشيلسي بهدف سجله أوليفييه جيرو في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف ماسون ماونت الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 46 بعدما فشل ديفيد دي خيا حارس يونايتد بالإمساك بالكرة، وأضاف هاري ماغواير، لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الثالث لتشيلسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، قبل أن يسجل برونو فرنانديز هدفا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.
ويلتقي تشيلسي في المباراة النهائية التي تقام في الأول من أغسطس المقبل، مع أرسنال الذي تغلب يوم السبت على مانشستر سيتي بهدفي قائده الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ.
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