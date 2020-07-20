ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قررت إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة في دولة واحدة.
ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر له بالكاف قوله إنه تم الاستقرار على عودة نظام الذهاب والإياب من جديد لنصف نهائي البطولة.
وأضاف المصدر أن الأهلي والزمالك سيلعبان مع الوداد والرجاء مباراة الذهاب في نصف نهائي البطولة بالمغرب، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة.
وبحسب موقع "القاهرة 24"، فإن مباراة النهائي ستكون من مباراة واحدة.
وأضاف الموقع أنه في حال تأهل الأهلي والزمالك إلى النهائي، ستقام المباراة النهائية في مصر، أما في حال تأهل الوداد والرجاء للنهائي فستقام المباراة النهائية بالمغرب.
أشار إلى أنه في حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي إلى النهائي، ستقام المباراة النهائية في ملعب محايد سيحدد لاحقًا.
وكانت الكاميرون قد اعتذرت للكاف عن استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا "نصف النهائي والنهائي" وذلك بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسبق وأن تقدمت مصر والمغرب بطلب لاستضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا بعد قرار "كاف" بتعديل النظام بشكل استثنائي لنصف النهائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يتراجع ويعيد نظام الذهاب والإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.