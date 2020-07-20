بيرسون يتحسر على عدم تمكنه من إكمال مهمته مع واتفورد

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لندن: أعرب نايجل بيرسون عن حسرته لعدم تمكنه من إكمال مهمته مع واتفورد الذي قرر الأحد الاستغناء عن خدماته كمدرب للفريق، وذلك مع تبقي مباراتين للفريق قبل ختام الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب المدرب البالغ 56 عاما الإثنين عبر حسابه على تويتر "شعرت بتأثر كبير من التمنيات الطيبة التي تلقيتها من مشجعي واتفورد ومجتمع كرة القدم. شكرا لكم جميعا على رسائلكم اللطيفة".

وأضاف "على الرغم من عدم تمكني من إنهاء المهمة التي كُلِفتَ بها، أتمنى لواتفورد كل التوفيق في آخر مباراتين. تحياتي، نايج".

وأعلن واتفورد الأحد التخلي عن بيرسون بمفعول فوري، في خضم معركته لتفادي الهبوط الى الدرجة الأولى.

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وعُين بيرسون في ديسمبر الماضي، ليصبح المدرب الدائم الثالث للفريق خلال الموسم الحالي بعد الإسبانيين خافي غارسيا وكيكي سانشيز فلوريس.

وحين تسلم منصبه، كان واتفورد في المركز الأخير على بعد سبع نقاط من منطقة الأمان، لكنه يدخل الآن المرحلتين الأخيرتين في المركز السابع عشر على بعد ثلاث نقاط من منطقة الهبوط، لكنه يواجه اختبارين صعبين للغاية في مباراتيه الأخيرتين ضد مانشستر سيتي وأرسنال.

وطُلب من هايدن مولينز تولي قيادة الفريق في المباراتين اللتين تقامان الثلاثاء والأحد على التوالي، كما فعل لفترة وجيزة بعد التخلي عن فلوريس.