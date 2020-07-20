بطولة تركيا: باشاك شهير بطلا للمرة الأولى

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اسطنبول: توج نادي باشاك شهير بطلا للدوري التركي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الأحد على قيصري سبور بهدف نظيف، وخسارة مطارده المباشر طرابزون سبور أمام قونيه سبور 3-4.

ووسع باشاك شهير الفارق في صدارة الترتيب الى سبع نقاط (69 مقابل 62) في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين ما قبل الأخيرة من الموسم، وبات يستحيل على طرابزون سبور اللحاق به.

وفرض باشاك شهير نفسه ضمن الأندية الكبرى في مدينة اسطنبول التي يعرف عن سكانها عشقهم للعبة وتشجعيهم الشغوف لفرقها، وأحرز لقبا سبق ان كان في عهدة الأندية الكبيرة الأخرى في المدينة، وهي غلطة سراي (بطل الموسم الماضي) وبشيكتاش وفنربغشه.

وتلقى النادي الذي يعود تاريخ تأسيسه الى العام 1990، وصعد الى الدرجة الأولى في 2014، تهنئة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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وكتب الأخير عبر "تويتر"، "أهنئ من أعماق قلبي فريق باشاك شهير وجمهوره لفوزه ببطولة الدوري موسم 2019-2020".

وبات باشاك شهير الذي يدربه الدولي التركي السابق أوكان بوروك، أول فريق يحرز لقب الدوري بعدما بدأ الموسم بخسارتين متتاليتين.

وبموجب اللقب، سيشارك باشاك شهير الموسم المقبل في دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.