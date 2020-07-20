شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقفه من عودة نصف النهائى الأفريقى لنظام الذهاب والإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، الإخطار الرسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وشكل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حتى اللحظة الجارية لم يتلق نادى الزمالك إخطاراً رسمياً من الكاف فى تلك المسألة، بعد تراجع الكاف عن إقامة دور نصف النهائى بنظام المباراة الفاضلة حيث سيتم لعب هذا الدور بالنظام القديم وهو الذهاب والإياب، وذلك ضمن التحضيرات البيضاء لمواجهة الرجاء المغربى فى هذا الدور.

وتراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

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وقال موقع "le 360 " المغربى، إن الكاف قرر ألغاء القرار السابق القاضى بإجراء مباريات نصف نهائى دورى الأبطال بنظام "المباراة الفاصلة"، على أن تقام شهر سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب كما كان معمولا به فى النسخ الماضية.

وأشارت الموقع المغربى إلى أن الاجتماع الذى يجرى حاليا من طرف لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى، يعرف ضغط الاتحاد المصرى لتنظيم مباراتى النصف ونهائى دورى الأبطال بمصر، مؤكدًا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف فوزى لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذى طلب بإيجاد حل آخر وعدم قبول خوض الأدوار النهائية بمصر وكانت الكاميرون، قد اعتذرت عن عدم استضافة باقى مباريات دورى الأبطال، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الزمالك عن جاهزية الفريق لخوض منافسات نصف النهائى الأفريقى بأى صورة وأى شكل وإن الفريق حاليا يخوض استعداداته بقوة لمواجهة الرجاء المغربى حتى يكون الفريق جاهزا فى الموعد لمواصلة السعى نحو الوصول لنهائى البطولة الأفريقية التى يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق لقبها الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002.