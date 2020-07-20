شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يحدد 21 أغسطس لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة هشام التهامى، 21 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق بطولة الجمهورية للعمومى الخاصة بالموسم الحالى، على أن تستمر لمدة يومين بإحدى صالات طريق السويس .

ومن المقرر أن تقام بطولة 17 سنة يوم 14 من نفس الشهر المقبل، بينما تقام بطولة 19 يوم 15 فى اليوم التالى مباشرة .

وكشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن رفض هيئة استاد القاهرة استضافة بطولات 17، 19 والعمومى بدءًا من 14 أغسطس المقبل لتجهيز الصالات لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021، مؤكدا على حجز إحدى صالات طريق السويس لاستضافة البطولات بدلاً من استاد القاهرة.

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وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة، مسبقًا، عن خطة الاتحاد لعودة اللاعبين للتدريبات، إنه فضل البدء بالتدريبات البدنية من أجل خروج اللاعبين من أزمة الابتعاد عن المران لفترة طويلة قبل بدء التدريبات الفنية تمهيدًا لعودة النشاط فى الفترة المقبلة بعد إجراء اللاعبين للمسحات للتأكد من عدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا المستجد .

وأكد رئيس اتحاد الريشة الطائرة الاستقرار على تعيين طبيب على رأس اللجنة الطبية بالاتحاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى ظل عودة النشاط، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة إنه بصدد الانتهاء من دليل الإجراءات الاحترازية للاتحاد لتوزيعها على الأندية واللاعبين والمدربين .

وأشار رئيس اتحاد الريشة الطائرة إلى التخطيط لشراء جهاز قياس الحرارة للاعبين قبل العودة إلى البطولات، فى ظل خطة الإجراءات الاحترازية التى يسعى الاتحاد لتطبيقها للوقاية من فيروس كورونا، وقال رئيس اتحاد الريشة الطائرة فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد جاهز بخطط منظمة من حيث الإجراءات الاحترازية فى التدريبات أو المنافسات.