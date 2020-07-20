شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة والخطيب يمنعان استضافة المغرب نصف نهائى الأبطال والعودة للذهاب والإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الجهود المصرية فى منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت المغرب قريبة من الحصول عليها، بعدما تم الاتفاق فى وقت سابق بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تقديم مصر لطلب رسمى لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وتنسيق الجهود بينهما فى هذا الملف، وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب.

واستند عضو المكتب التنفيذى لكاف المغربى فوزى لقجع على أن المغرب تقدم مبكراً بطلب رسمى لاستضافة مباريات البطولة قبل الطلب المصرى، وأن الحالة الصحية هناك أكثر استقرارا من الأشقاء فى مصر، وبالفعل فإن المغرب كان الأقرب، ولكن جهود ممثلى مصر فى الكاف منعت القرار وجعلت الكاف يقرر إعادة البطولة لشكلها الطبيعى وإقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب.

وخلال اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقى برئاسة كونستانت أومارى اليوم، كان القرار يتجه للمغرب، ولكن جهود المهندس هانى أبو ريدة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والحضور المصرى المؤثر فى اللجنة بتصويت محمود الخطيب رئيس الأهلى وعصام الدين أحمد عضوى اللجنة لصالح مصر، منع القرار ليتم الاستقرار فى النهاية على لعب المباريات بطريقتها المعتادة، ذهابا وإيابا.

على أن يتم الاستقرار على مكان المباراة النهائية بعد نتيجة مباريات الدور قبل النهائي، وتقرر أنه فى حالة وصول فريقين من دولة واحدة سيكون النهائى فيها، وفى حالة وصول فريق مصرى وآخر مغربى سيتم التنسيق على إقامة النهائى فى دولة محايدة.