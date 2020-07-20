شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما وأبو جبل الرابحان من خماسية الزمالك فى شباك سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الثنائى يوسف أوباما ومحمد أبو جبل بالعديد من المكاسب من فوز الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف، فى اللقاء الودى الذى جمع بينهما فى معسكر برج العرب استعدادًا لمباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري.

ونال أوباما وأبو جبل إشادات واسعة من قدامى الزمالك والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، كما فى التقرير التالى:

قدامى الزمالك يشيدون بأوباما

أشاد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، باللاعب يوسف أوباما فى ودية سموحة التى أقيمت اليوم وشهدت فوز الأبيض 5 / 1 استعدادًا للدورى بمعسكر برج العرب .

وقال حمادة عبد اللطيف فى تصريح لـ برنامج زملكاوى عبر شاشة قناة الزمالك، إن اللاعب أوباما يعتبره 3 × 1 خاصة أنه يجيد الدفاع والهجوم واللعب فى الوسط، مشيرًا إلى أن أهميته لا تقل مطلقًا فى الفريق عن فرجانى ساسى أو طارق حامد .

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فيما أشاد محمود أبو رجيلة، فى تصريح لـ قناة الزمالك باللاعب يوسف أوباما أيضا، مؤكدًا أنه نجم جيد يحتاج إلى مزيد من التطوير لثقل خط الهجوم، مشيرًا على أنه من أبرز نجوم اللقاء ومعه فرجانى ساسى وطارق حامد، كما قال أبورجيلة "أوباما يحتاج لـ(كورباج) من الجهاز الفني كي يزيد فى الالتزام واللعب الرجولي ويصبح أفضل لاعب في مصر".

وأضاف أبورجيلة، "أوباما كان رائعا فى لقاء اليوم أمام سموحة وهو يطبق مقولة الراحل حمادة إمام بحذافيرها "القادمون من الخلف".

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمستوى الذى ظهر عليه أبو جبل حارس مرمي الفريق في المباراة الودية التي أقيمت بين الزمالك وسموحة فى معسكر برج العرب، وأكد كارتيرون لأبو جبل أن مستواه كان مميزًا فى الودية ولم يظهر عليه التأثر الفني والبدني بفترة التوقف، مؤكدًا له أن من أسباب سعادته بودية سموحة هو مستوى أبو جبل في المباراة.

ونجح أبو جبل فى التصدى لعدة كرات من مهاجمي سموحة علي مدار الشوطين في أول مباراة يخوضها الزمالك ودية أو رسمية منذ مارس الماضي، حيث كان الزمالك قد أنهي نشاطه قبل فترة التوقف الحالية بالحصول علي بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، وكان أبو جبل هو الحارس الأساسي للفريق فى تلك الفترة.