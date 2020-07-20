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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يخضعن لمسحة كورونا استعدادا لمعسكر المركز الأولمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 لمسحة فيروس كورونا فى مقر الاتحاد، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالمركز الأولمبى بدءا من بعد غد، الأربعاء، استعدادا لكأس العالم بكرواتيا الذى تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
يأتى خضوع اللاعبات والجهاز الفنى للمسحة للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا كإجراء احترازى لحماية اللاعبات وأسرة اللعبة .
مسحات ناشئات اليد
مسحة منتخب الناشئات
جانب أخر من إجراء المسحة
جانب من إجراء المسحة
واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على حصول منتخب الناشئات مواليد 2002 على راحة من المعسكر المغلق المقرر فى عيد الأضحى لمدة يومين 30و 31 يوليو، على أن تعود اللاعبات لاستكمال المعسكر فى الفترة من 1 وحتى 9 أغسطس المقبل، استعدادا لكأس العالم بكرواتيا والذى تم تأجيله لأجل غير مسمى .
ويبدأ منتخب الناشئات المعسكر بعد غدا الأربعاء حتى يوم 29 بالرغم من الإعلان مسبقا عن انطلاقه يوم 23 من نفس الشهر الجارى على أن يستمر حتى يوم 29 قبل راحة اليومين لعيد الأضحى .
وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والاحترازية والخطط الطبية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
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