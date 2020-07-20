محمد اسماعيل - القاهرة - طارق طلعت:
أكد مصدر مسؤول في لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم المواعيد المقترحة لمباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشهد اجتماع لجنة المسابقات بـ"الكاف" الاستقرار على إعادة نظام الـ"ذهاب وإياب" لمباريات نصف نهائي البطولة، في حين النهائي سيقام من مباراة واحدة كما كان مقرر له في وقت سابق.
وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه تم اقتراح يوم 25 من شهر سبتمبر لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، و2 أكتوبر للإياب.
ومن المقرر أن تستضيف المغرب مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد وأيضا الزمالك والرجاء، على أن تستضيف مصر للإياب.
وأشار المصدر الى أنه تم الاستقرار على يوم 10 أكتوبر موعداً للمباراة النهائية.
وسبق وصرح المصدر لـ"الخليج 365" بأن النهائي سيقام في بلد محايد حال تأهل فريق مصري وأخر مغربي للمباراة، أو في حال تأهل فريقان من بلد واحد للنهائي سيقام في نفس البلد.
واختتم المصدر تصريحاته بأن تلك المقترحات تنتظر اعتماد لجنة الطوارئ للإعلان عنها بشكل رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف.. المواعيد المقترحة لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.