حماده صدقي: خماسية الزمالك "ثقيلة".. ولم يصلنا عرض رسمي لحسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق حماده صدقي مدرب نادي سموحة، على الخماسية التي تلقاها الفريق السكندري في مباراته الودية أمام الزمالك التي جمعتهما أمس الأحد في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة دوري WE المصري.

والتقى الزمالك مع سموحة في إطار استعداداته لعودة النشاط الكروي في مصر، وانتهت المباراة الودية بنتيجة 5-1 لصالح الفريق الأبيض.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال صدقي: "بالتأكيد الخسارة بخمسة أهداف نتيجة ثقيلة، ولكننا استفدنا من الأخطاء التي ارتكبناها خلال المباراة".

وأضاف: "عقدت جلسة صباح اليوم مع اللاعبين، أبرزنا السلبيات التي كلفتنا دخول مرمانا 5 أهداف، ارتكبنا أخطاء بالجملة في كل الخطوط خاصة في الشوط الأول".

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وتابع: "أخطاء اللاعبين معظمها كانت فنية، البعض كان بعيد عن مستواه بعض الشئ، الواجبات الدفاعية لم تكن جيدة".

وعن معاري الأهلي والزمالك المتواجدين بين صفوف سموحة قال صدقي: "أتمنى الإبقاء على جميع اللاعبين سواء بتجديد إعارتهم أو شراء العقد، مازال الوقت مبكر للحديث عن هذا الأمر أمامنا دور ثانٍ بأكمله".

وعن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم حسام حسن مهاجم سموحة، قال: "لم يصلنا عروض رسمية، الحديث كلام وكلاء فقط، في حالة وصول عرض رسمي جيد للاعب وللنادي وقتها سيبدأ الحديث".

جدير بالذكر أن النشاط الكروي في مصر سيُستأنف في السادس من أغسطس المقبل.