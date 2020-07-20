مصدر لمصراوي: كاف يُعيد نظام "الذهاب والإياب" لنصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على عودة نظام "الذهاب والإياب" لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.
وكانت دولة الكاميرون قد سبقت وقامت بالاعتذار لـ"كاف" ورفضت استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا "نصف النهائي والنهائي" بعد قيام "كاف" بتعديل نظام نصف النهائي ليقام من مباراة واحدة.
وصرح مصدر في لجنة المسابقات بـ"كاف" "لمصراوي" بأنه قد تم الاستقرار على عودة نظام الذهاب والإياب من جديد لنصف نهائي البطولة.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء في نصف نهائي البطولة، على أن تكون الذهاب للأهلي والزمالك في المغرب، والإياب في مصر.
وسبق وأن تقدمت مصر والمغرب بطلب لاستضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا بعد قرار "كاف" بتعديل النظام بشكل استثنائي لنصف النهائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعلن "كاف" في وقت سابق أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة في البلد المستضيف للنهائي، لكن اعتذار الكاميرون بدل الحسابات.
ومن المنتظر أن يعلن الكاف القرار بشكل رسمي ومواعيد المباريات بعد اعتماد لجنة الطوارئ لقرارات المسابقات.
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