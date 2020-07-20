مصدر يكشف.. دور أبوريدة والخطيب في قرارات كاف.. ومنع المغرب من استضافة "الأبطال"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

نجحت الجهود المصرية في منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك بها ناديي الأهلي والزمالك من مصر.

وكشف مصر ليلا كورة كواليس اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي عٌقد اليوم الاثنين، بجانب دور هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منع المغرب من استضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال.

وكان من المفترض أن تقام مباريات نصف نهائي ونهاي بطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة الكاميرون إلا أنها قدمت اعتذارًا بسبب سوء الوضع الصحي بعد جائحة كورونا.

وبناء عليه تقدمت المغرب بملف استضافة المباريات المتبقية من البطولة، كما قدمت مصر ملف لاستضافة البطولة بعد أن تم الاتفاق بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة على تقديم لطلب رسمي وتم تنسيق الجهود وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب.

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وبحسب مصدر ليلا كورة فقد استند المغربي فوزي لقجع عضو المكتب التنفيذي بالكاف على أن المغرب تقدمت مبكرا بطلب رسمي لاستضافة مباريات البطولة قبل الطلب المصري، وأن الحالة الصحية هناك أكثر استقرارا منها في مصر.

وأكد المصدر أن المغرب كانت بالفعل هي الأقرب، ولكن جهود ممثلي مصر في الكاف، منعت القرار وجعلت الكاف يقرر إعادة البطولة لشكلها الطبيعي وإقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب.

وأوضح المصدر أنه خلال اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي برئاسة كونستانت أوماري، برزت جهود هاني أبو ريدة بالتنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب الحضور المصري المؤثر في اللجنة بتصويت محمود الخطيب رئيس الأهلي وعصام الدين أحمد عضوي اللجنة لصالح مصر، ليتم الاستقرار في النهاية على لعب المباريات بطريقتها المعتادة، ذهابا وإيابا.

كما تم الاتفاق على يتم الاستقرار على مكان المباراة النهائية بعد نتيجة مباريات الدور قبل النهائي، وفي حالة وصول فريقين من دولة واحدة ستقام بطولة النهائي على أرضها، وفي حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي سيتم التنسيق على إقامة النهائي في دولة محايدة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد في نصف نهائي بطولة دوري الأبطال، بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء في الدور ذاته.