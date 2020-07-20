مصدر بكاف لـ"الخليج 365": حالة واحدة تجعل نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف مصدر مسؤول في لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصير وكيفية تحديد ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

وكانت دولة الكاميرون قد سبقت وقامت بالاعتذار لـ"كاف" ورفضت استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا "نصف النهائي والنهائي" بعد قيام "كاف" بتعديل نظام نصف النهائي ليقام من مباراة واحدة.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "لجنة المسابقات استقرت على أن تكون المباراة النهائية في بلد محايد حال تأهل فريق مصري وأخر مغربي للمباراة".

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وأكمل "في حال تأهل فريقان من بلد واحد فستقام المباراة النهائية بملعب تلك البلد".

وأصبح هناك فرصة لتقام المباراة النهائية في مصر حال تأهل الأهلي على حساب الوداد المغربي، وأقصى الزمالك نظيره الرجاء المغربي من دور نصف النهائي.

وكان مسؤول في "كاف" قد صرح ليلا كورة في وقت سابق، بأن لجنة المسابقات استقرت على إعادة نظام الذهاب والإياب لمباريات نصف نهائي البطولة، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة كما كان مقرر له سابقاً.

الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك من المقرر أن يلعبا مباراة الذهاب بنصف النهائي أمام الوداد والرجاء على الترتيب بالمغرب، على أن تكون مباراة الإياب في مصر.