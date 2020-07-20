لاعب ليفربول السابق يحذر صلاح ورفاقه من الانتقال إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حذر نيكولاس أنيلكا مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق، ثلاثي للريدز محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرت فيرمينو من ارتكاب نفس الخطأ الذي وقع فيه عندما انضم إلى الفريق الملكي.

وانتقل أنيلكا إلى صفوف ريال مدريد مطلع موسم 1999/2000 قادمًا من أرسنال الإنجليزي، ولعب بالقميص الملكي موسم واحد فقط ليرحل بعدها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه إلى ليفربول الإنجليزي، كما خاض عدة تجارب احترافية أخرى حتى اعتزل اللعب في يناير 2016.

وخلال مقابلة صحفية مع "ليفربول إيكو" اعترف أنيلكا أنه ما كان يجب عليه مغادرة أرسنال وحث الثلاثي الهجومي لليفربول على مقاومة إغراءات ريال مدريد الإسباني.

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وقال لاعب ليفربول السابق: ثلاثي ليفربول الأمامي من بين الأفضل في العالم، عليهم مقاومة إغراء ناديه السابق في إسبانيا وتقدير ما حصلوا عليه في أنفيلد".

وأضاف: "إنهم ثلاثي رائع، أنا أحبهم جميعًا، خاصة روبرتو فيرمينو لأنه مفتاح نجاح محمد صلاح وساديو ماني".

وتابع: "صلاح وماني يحتلان المرتبة الأولى ضمن أفضل خمسة لاعبين في العالم الآن، لديهم إمكانيات اللعب لريال مدريد، لكن ليفربول اليوم يمكن أن يتنافس مع ريال مدريد ليفربول هو المكان المناسب لهم".

وأتم: "كلوب عبقري، أحب عمله، كما يمتلك لاعبين رائعين من الدرجة الأولى، أمامهم فرصة للتنافس لسنوات عديدة، لقد أعاد كلوب ليفربول إلى المكانة التي يستحقها".