تفادي كابوس ليفربول.. ماذا طلب ميسي من زملائه بعد خسارة الليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كانت خسارة برشلونة لبطولة الدوري الإسباني فاجعة للفريق الكتالوني الذي كان يسعى لتحقيق البطولة للموسم الثالث على التوالي.

قبل فترة التوقف الكروي بسبب جائحة كورونا، كان الفريق الكتالوني يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي كان يحتل المركز الثاني.

وبعد توقف دام لـ3 أشهر، ومع عودة النشاط منتصف يونيو الماضي فقد برشلونة 6 نقاط كاملة بتعادله في 3 مباريات ضد كل من (إشبيليه، سيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد) ليمنح الأفضلية لريال مدريد الذي فاز في مباراة تلو الأخرى حتى تربع على قمة الترتيب ووصل فارق النقاط إلى 4 نقاط قبل خوض الجولة الـ37.

في الجولة قبل الأخيرة، التقى ريال مدريد مع فياريال، واستضاف برشلونة نظيره أوساسونا، وبغض النظر عن خسارة الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1، فكان يكفي ريال مدريد الفوز على فياريال لحسم لقب الدوري بشكل رسمي وهو ما تحقق بالفعل.

بعد وداع الليجا، سلطت الصحف الإسبانية ووسائل الإعلام الضوء على التصريحات التي أدلى بها ليونيل ميسي نجم البلوجرانا، خاصة وأن الأخير فتح النار على فريقه.

وقال ميسي، في تصريحات لشبكة "beIN Sports" عقب مواجهة أوساسونا: "لم نتمنَ أن ننهي الموسم بتلك الطريقة، لكنها مباراة تلخص حالنا مؤخرًا، أي فريق أصبح بإمكانه الفوز علينا".

وواصل النجم الأرجنتيني تصريحاته الغاضبة قائلًا: "قلت من قبل، إذا استمر الفريق بتلك الطريقة، فليست لدينا فرص في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، بمثل هذا المستوى سيفوز علينا نابولي".

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بعد الأيام التي تلت ليلة وداع الليجا، عاد ميسي للحديث مجددًا مطالبًا فريقه بضرورة العودة سريعا للمسار الصحيح من أجل استعادة الألقاب والانتصارات مجددا للفريق الكتالوني.

وعقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأخيرة من الليجا، اعترف ميسي في وسائل الإعلام أن برشلونة لم يقدم موسما جيدا، لكن الفوز على ألافيس ربما يمنح الفريق شيئًا من القوة دفع قبل لقاء نابولي الإيطالي الشهر المقبل في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

برشلونة أمام تحدٍ صعب وأمل أخير لإنقاذ الموسم، فالفريق الكتالوني لم يبق أمامه سوى التركيز للمضي قدما في المسابقة القارية الغائبة عن خزائنه منذ خمسة أعوام من أجل مصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب إخفاق الفريق في التتويج بأي لقب محلي هذا الموسم.

وقال ميسي: "لقد أدركنا عددا من الأشياء، أولا أنه لم نقدم موسما جيدا من حيث الأداء أو النتائج ، كما يمكن رؤية ذلك بوضوح".

كما حذر ميسي من معاناة الفريق من مصير مماثل بالخروج من دوري أبطال أوروبا على يد نابولي في دور الـ16، كما حدث في الموسمين الماضيين على يد روما وليفربول- على الترتيب.

وأتم لاعب برشلونة حديثه: "حان الوقت الآن للعمل بجد وتقديم كل ما لدينا، لم يبق شيء نتحدث عنه، علينا فقط أن نثبت أن الأمور يمكن أن تتغير".

جدير بالذكر أن برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2018 بعد الخسارة أمام روما في إياب ربع النهائي بثلاثية دون رد على الرغم من التقدم في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف، وبنفس السيناريو خرج الفريق الكتالوني من نسخة العام الماضي على يد ليفربول في نصف النهائي بعد الخسارة في مباراة الإياب بنتيجة 4-0 بالرغم من التقدم في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.