مصدر يكشف لمصراوي.. الاتفاق لا يمكنه تفعيل بند شراء أزارو.. وعليه تقديم عرضا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى الاتفاق السعودي، تخطره بتقديم عرضا جديدا في حال ما إذا كان لديها الرغبة في التعاقد مع المغربي وليد أزارو، خاصة بعد انتهاء المدة المحددة لتفعيل بند شراء عقد اللاعب.

وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي معارًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت بعض التقارير السعودية قد أكدت في وقت سابق على رغبة الاتفاق في تفعيل بند شراء اللاعب المغربي للإبقاء على خدماته مع الفريق السعودي.

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وبحسب مصدر لمصراوي، فإن إدارة الاتفاق كان عليها إبلاغ الأهلي برغبتها في تفعيل بند شراء أزارو قبل نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف المصدر أن عقد أزارو ينص على ضرورة إبلاغ النادي الأهلي برغبة الاتفاق في شراء عقد أزارو والمقدر بقيمة مليون و100 ألف دولار قبل نهاية شهر مايو بالإضافة إلى إرسال موافقة من اللاعب وهو ما لم يحدث.

وأكمل المصدر، أن إدارة الأهلي طالبت الاتفاق في حالة استمرار رغبتها في التعاقد مع الدولي المغربي فعليها تقديم عرضًا جديدًا خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن هناك خلافات نشبت بين أزارو وإدارة النادي السعودي بسبب تغيب اللاعب المغربي عن التدريبات بنهاية شهر يونيو الماضي بداعي نهاية عقده.