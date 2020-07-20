"كارثة دي خيا".. كيف تناولت صحف إنجلترا خسارة يونايتد من تشيلسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
تلقى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، هجومًا شرسًا من جانب الصحف البريطانية، عقب الخسارة من تشيلسي بهدف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب "ويمبيلي" ضمن نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
تشيلسي أصبح على بعد خطوة من الوصول إلى اللقب، فالفريق اللندني سيضرب موعدًا ناريًا أمام عدوه اللدود آرسنال في الأول من أغسطس المقبل.
ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، كيف علقت الصحف البريطانية فوز تشيلسي وتأهله لنهائي الكأس على حساب مانشستر يونايتد:
- "ليلة سيئة للشياطين"
عنونت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على خسارة مانشستر يونايتد بأنها ليلة سيئة للشياطين الحمر بعد الخسارة بثلاثة أهداف.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن أخطاء دي خيا وماجواير ساهمت في حجز تشيلسي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ليضرب "البلوز" موعدًا ناريًا ضد الغريم آرسنال في الأول من أغسطس المقبل.
الصحيفة قالت إن أولي جونار سولشاير تعرض لليلة سيئة في مشواره مع مانشستر يونايتد بعدما ظهر الفريق بشكل سلبي سواء على مستوى الأداء أو النتيجة.
في المقابل، حقق فرانك لامبارد فوزًا مريحًا مع تشيلسي بفضل أخطاء دي خيا وهاري ماجواير بحسب ما ذكرته الصحيفة.
- "دي خيا يساعد تشيلسي"
تلقى الحارس الأول لمانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، هجوم شرس من جانب صحيفة "تليجراف" البريطانية، قائلة إن الحارس الإسباني كان عليه الوصول للمستوى الأفضل خاصة مع عامه الـ29.
وأضافت الصحيفة، أن دي خيا ساهم بشكل واضح في وصول تشيلسي إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي نظرًا للخطأ الذي ارتكبه في الهدف الأول والثاني.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات سابقة من المدرب أولي جونار سولشاير والذي دافع بشكل مستمر عن حارسه دي خيا إلا أن الأخير قدّم هدية لتشيلسي وهو بطاقة العبور إلى نهائي الكأس ليخرج مانشستر يونايتد من الموسم بدون ألقاب محلية.
- "عاصفة تشيلسي"
صحيفة "ذا صن" البريطانية وصفت مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بـ"عاصفة البلوز" نظرًا للمستوى الذي قدمه الفريق اللندني أمام فريق مدينة مانشستر.
الصحيفة وجهت هجومًا للحارس دي خيا، قائلة إن إذا كان على يونايتد الوصول للنهائي فلن يحقق ذلك بسبب كارثة حارسه.
ولم تكتف "ذا صن" بالهجوم على دي خيا، بل اعترضت على الأسلوب الذي قدمه النرويجي سولشاير ضد تشيلسي.
وأوضحت الصحيفة، أن بداية "صدمة" يونايتد كانت من خلال التشكيل الذي ظهر عليه يونايتد والذي منح تشيلسي التفوق منذ انطلاقة المباراة.
- "تشيلسي يطيح بيونايتد"
علقت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، على خسارة مانشستر يونايتد من تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقالت الصحيفة إن تشيلسي هذا الموسم صحح من أوضاعه بعد الخسارة من يونايتد ثلاث مرات (مرتين في الدوري + مباراة في كأس كاراباو).
واستكملت الصحيفة، أن تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد استطاع أن يطيح بأولي جونار سولشاير وبفريقه بعد ثلاث مناسبات في الموسم الحالي فشل فيها "البلوز" بتحقيق نتيجة الفوز.
وشبهت الصحيفة تجربة لامبارد بوضع مر عليه عندما كان مديرًا فنيًا لفريق ديربي كاونتي حيث سبق وأن خسر المدرب الشاب من المخضرم مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد ثلاث مرات في الموسم الماضي قبل أن يتعلم لامبارد من خطأه في النهاية.
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