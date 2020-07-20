"كارثة دي خيا".. كيف تناولت صحف إنجلترا خسارة يونايتد من تشيلسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تلقى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، هجومًا شرسًا من جانب الصحف البريطانية، عقب الخسارة من تشيلسي بهدف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب "ويمبيلي" ضمن نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي أصبح على بعد خطوة من الوصول إلى اللقب، فالفريق اللندني سيضرب موعدًا ناريًا أمام عدوه اللدود آرسنال في الأول من أغسطس المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، كيف علقت الصحف البريطانية فوز تشيلسي وتأهله لنهائي الكأس على حساب مانشستر يونايتد:

- "ليلة سيئة للشياطين"

عنونت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على خسارة مانشستر يونايتد بأنها ليلة سيئة للشياطين الحمر بعد الخسارة بثلاثة أهداف.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن أخطاء دي خيا وماجواير ساهمت في حجز تشيلسي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية ليضرب "البلوز" موعدًا ناريًا ضد الغريم آرسنال في الأول من أغسطس المقبل.

الصحيفة قالت إن أولي جونار سولشاير تعرض لليلة سيئة في مشواره مع مانشستر يونايتد بعدما ظهر الفريق بشكل سلبي سواء على مستوى الأداء أو النتيجة.

في المقابل، حقق فرانك لامبارد فوزًا مريحًا مع تشيلسي بفضل أخطاء دي خيا وهاري ماجواير بحسب ما ذكرته الصحيفة.

- "دي خيا يساعد تشيلسي"

تلقى الحارس الأول لمانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، هجوم شرس من جانب صحيفة "تليجراف" البريطانية، قائلة إن الحارس الإسباني كان عليه الوصول للمستوى الأفضل خاصة مع عامه الـ29.

وأضافت الصحيفة، أن دي خيا ساهم بشكل واضح في وصول تشيلسي إلى المباراة النهائية من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي نظرًا للخطأ الذي ارتكبه في الهدف الأول والثاني.

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وأشارت الصحيفة إلى تصريحات سابقة من المدرب أولي جونار سولشاير والذي دافع بشكل مستمر عن حارسه دي خيا إلا أن الأخير قدّم هدية لتشيلسي وهو بطاقة العبور إلى نهائي الكأس ليخرج مانشستر يونايتد من الموسم بدون ألقاب محلية.

- "عاصفة تشيلسي"

صحيفة "ذا صن" البريطانية وصفت مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بـ"عاصفة البلوز" نظرًا للمستوى الذي قدمه الفريق اللندني أمام فريق مدينة مانشستر.

الصحيفة وجهت هجومًا للحارس دي خيا، قائلة إن إذا كان على يونايتد الوصول للنهائي فلن يحقق ذلك بسبب كارثة حارسه.

ولم تكتف "ذا صن" بالهجوم على دي خيا، بل اعترضت على الأسلوب الذي قدمه النرويجي سولشاير ضد تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة، أن بداية "صدمة" يونايتد كانت من خلال التشكيل الذي ظهر عليه يونايتد والذي منح تشيلسي التفوق منذ انطلاقة المباراة.

- "تشيلسي يطيح بيونايتد"

علقت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، على خسارة مانشستر يونايتد من تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي هذا الموسم صحح من أوضاعه بعد الخسارة من يونايتد ثلاث مرات (مرتين في الدوري + مباراة في كأس كاراباو).

واستكملت الصحيفة، أن تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد استطاع أن يطيح بأولي جونار سولشاير وبفريقه بعد ثلاث مناسبات في الموسم الحالي فشل فيها "البلوز" بتحقيق نتيجة الفوز.

وشبهت الصحيفة تجربة لامبارد بوضع مر عليه عندما كان مديرًا فنيًا لفريق ديربي كاونتي حيث سبق وأن خسر المدرب الشاب من المخضرم مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد ثلاث مرات في الموسم الماضي قبل أن يتعلم لامبارد من خطأه في النهاية.