حمادة صدقي: مهاجمي سموحة لم يقدموا المطلوب أمام الزمالك

أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة أن مهاجمي الفريق السكندري لم يقدموا الأدوار المطلوب أمام الزمالك في المباراة الودية التي أقيمت أمس .

وقال صدقي في تصريحات لبرنامج ملعب

الصقر عبر إذاعة راديو مصر: "لست قلقا من الجانب البدني، الأخطاء معظمها فنيا، من جميع الخطوط في الملعب، وسوء تمركز دفاعي، والمهاجمين لم يقدموا الأدوار المطلوبة في الدفاع ".

وأضاف: " الزمالك فريق كبير، تلك المباراة قدمت لنا دروس عديدة من أجل تصحيح الأخطاء، وهذه هي طبيعة المباريات الودية، التي اسعي للاستفادة منها بشكل كبير خلال الفترة الجارية ".